إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أُصيبت ربة منزل، صباح اليوم السبت، إثر انهيار عقار قديم مكوَّن من طابقين بقرية قرقارص التابعة لمركز أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يُفيد بانهيار منزل مكوَّن من طابقين، ووجود مصابة تحت الأنقاض، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبيّن من المعاينة الأولية أن العقار المنهار مملوك للمواطن "عادل. م"، وأسفر الحادث عن إصابة زوجته "منى. ج. م" (50 عامًا) بإصابات سطحية، حيث جرى نقلها إلى مستشفى الإيمان العام لتلقّي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وعقب الحادث، وجّه محافظ أسيوط بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة موقع الانهيار والمنازل المجاورة، بهدف تقييم الحالة الإنشائية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





