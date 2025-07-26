"وداع العمر".. مصرع سيدة تحت عجلات القطار أثناء توديع أبنائها في إسنا

الأقصر - محمد محروس:

شهدت محطة قطارات إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، واقعة مأساوية راح ضحيتها سيدة في الأربعينات من عمرها، إثر سقوطها بين الرصيف وقطار متحرك أثناء وداع أبنائها المسافرين.

تلقى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط سيدة من قطار بمحطة إسنا، ووفاتها في الحال. وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث الجنائية برفقة سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وتبيّن أن الضحية تُدعى نوال محمد خلف، تبلغ من العمر 47 عامًا، وتقيم بمدينة إسنا.

ووفقًا لشهود عيان، كانت السيدة تودع أبناءها الذين استقلوا القطار رقم 2011 (VIP) المتجه من أسوان إلى القاهرة، وأثناء سيرها بمحاذاة القطار بعد تحركه، اختل توازنها وسقطت في الفجوة بين الرصيف والقطار، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.