"خنقتها عشان تسرقها".. ننشر صورة الطالبة ضحية جارتها في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

حصل موقع "مصراوي"، على صورة الطالبة التي قتلت على يد جارتها غدرًا بعزبة القوصية بفرشوط بشمال قنا، بدافع السرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة طالبة بعد تغيبها لساعات وبها آثار خنق بعزبة القوصية بمركز فرشوط، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وتبين بالانتقال والفحص مقتل سارة.أ.ح، تبلغ من العمر 12 عاما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة في الواقعة جارة المجني عليها بقصد السرقة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.