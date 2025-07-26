"قابيل وهابيل المنوفية".. ضبط قاتل شقيقه بإحدى قرى الباجور

المنوفية - أحمد الباهي:

نجحت وحدة مباحث الباجور، بمديرية أمن المنوفية، اليوم السبت، في إلقاء القبض على "حمدي. أ"، المتهم بقتل شقيقه "محمد" بقرية سبك الضحاك، أمس الجمعة، إثر خلاف عائلي على الميراث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى استقبال مستشفى الباجور التخصصي رجلًا مصابًا بطلق ناري، حيث فشلت محاولات إنقاذه، وأعلن الأطباء وفاته نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ناجم عن نزيف شديد.

وبحسب التحريات، نشب خلاف حاد بين الشقيقين حول الميراث، انتهى بقيام أحدهما بإطلاق النار على الآخر، ما أسفر عن مقتله في الحال.

ونُقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.