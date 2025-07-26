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"خنقتها حتى الموت".. ضبط ربة منزل بتهمة قتل طالبة شمال قنا

10:58 ص السبت 26 يوليه 2025

ضبط سيدة - ارشيفية

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قنا - عبد الرحمن القرشي:

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم السبت، من ضبط ربة منزل متهمة بقتل طالبة بقصد السرقة، وذلك بقرية القوصية التابعة لمركز فرشوط، شمالي المحافظة.

بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بالعثور على جثة طالبة داخل منزلها بعد تغيبها لساعات، وبها آثار خنق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبيّن أن الجثة تعود إلى الطفلة "س. أ. ح"، وتبلغ من العمر 12 عامًا، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة جارة المجني عليها، وارتكبت الجريمة بقصد السرقة. وبعد تقنين الإجراءات، نجحت قوة من الشرطة في ضبطها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما كلّفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الجريمة بالكامل.

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الأجهزة الأمنية محافظة قنــا ضبط ربة منزل مديرية أمن قنا
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