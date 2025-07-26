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بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"

05:23 ص السبت 26 يوليو 2025
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قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقيت طفلة مصرعها وأُصيب 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير" بالقرب من قرية الكلاحين.

وأسفر الحادث عن مصرع رحمة محمد، تبلغ من العمر 8 سنوات، وإصابة كلٍّ من: هنا نور نعيم (10 سنوات) بكدمات متفرقة بالجسم، وسارة نور نعيم (28 سنة) باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد شعبان جابر (22 سنة) باشتباه ما بعد الارتجاج، وبتول ياسر جمال الدين (9 سنوات) بكدمات متفرقة بالجسم، وطه حامد صبري (17 سنة) بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد جمال الدين الصغير (34 سنة) بكدمات متفرقة بالجسم، وسما ممدوح جمال (18 سنة) بكدمات متفرقة بالجسم، وسجدة محمد كمال الدين (6 سنوات) بكدمات متفرقة بالجسم.

كما أُصيب كلٌّ من: أسير ممدوح جمال (11 سنة) بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد ممدوح جمال (6 سنوات) بكدمات متفرقة بالجسم، ومكة إبراهيم سيد (7 سنوات) بكدمات متفرقة بالجسم، وبسنت إبراهيم إبراهيم سيد (18 سنة) باشتباه ما بعد الارتجاج، وجنى صالح عبد المنعم (13 سنة) بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد صالح عبد المنعم (11 سنة) بكدمات متفرقة بالجسم، وطفل مجهول الهوية (4 سنوات) باشتباه ما بعد الارتجاج.

ومن بين المصابين: علي عبدالرحيم طاهر (16 سنة) باشتباه ما بعد الارتجاج، وشروق ناصر جمال (17 سنة) بكدمات متفرقة بالجسم، وحسين سيد محمود (16 سنة) باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وحبيبة ممدوح شوقي (13 سنة) بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد صلاح ظهير (17 سنة) بكدمات متفرقة بالجسم، ووعد محمد جمال (7 سنوات) بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عبدالناصر حازم (17 سنة) بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عبدالخالق النوبي (25 سنة) بكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى قفط المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بجوار مصنع أسطوانة البوتاجاز بمنطقة كلاحين قفط.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات، والتي كلّفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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مصرع طفلة إصابة 23 شخصا انقلاب ميكروباص طريق قفط القصير
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