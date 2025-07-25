إصابة 4 أشخاص في حادث اصطدام سيارة بمحول كهرباء بالفيوم

الفيوم- حسين فتحي:

شهد الطريق الدائري الذي يربط مدينة الفيوم بمراكز المحافظة حادثًا مروريًا، تمثل في اصطدام سيارة ملاكي بمحول كهرباء، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم أول، يفيد باصطدام سيارة ملاكي بمحول كهرباء بالقرب من مدخل المدينة الصناعية في نطاق القسم.

وانتقل اللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، إلى موقع الحادث، حيث أشرف على نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، كما تم استدعاء مسئولي قطاع الكهرباء لمعاينة مكان الحادث وإصلاح التلفيات.

وكشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي، التي أشرف عليها العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية، أن قائد السيارة الملاكي كان عائدًا من أحد حفلات الزواج، وأثناء محاولته تفادي سيارة مسرعة قادمة من اتجاه منطقة عين السليين، اختلت عجلة القيادة في يده، مما تسبب في اندفاع السيارة واصطدامها بالمحول الكهربائي.

وجرى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، وجارٍ إصلاح التلفيات، وأُخطرت نيابة بندر الفيوم التي تولت التحقيق في الواقعة.