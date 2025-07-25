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ماراثون رياضي وتراثي في الإسكندرية احتفالًا بعيدها القومي -صور

06:37 م الجمعة 25 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ماراثون رياضي وتراثي في الإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    ماراثون رياضي وتراثي في الإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    ماراثون رياضي وتراثي في الإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    ماراثون رياضي وتراثي في الإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    ماراثون رياضي وتراثي في الإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    ماراثون رياضي وتراثي في الإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    ماراثون رياضي وتراثي في الإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    ماراثون رياضي وتراثي في الإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    ماراثون رياضي وتراثي في الإسكندرية
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الإسكندرية ـ محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت الإسكندرية، اليوم الجمعة، ماراثونًا رياضيًا بالدراجات الهوائية والبخارية، انطلق من منطقة سبورتنج حتى قلعة قايتباي، بمشاركة أكثر من 1200 مشارك، من بينهم طلاب التربية والتعليم وشباب مراكز الشباب، ضمن فعاليات العيد القومي للمحافظة.

وتخلل الماراثون عروض تراثية وفنية قدّمها طلاب المدارس ورياض الأطفال، بأزياء تُجسّد هوية المدينة، وسط أجواء احتفالية مبهجة رفرفت فيها أعلام مصر والإسكندرية، على أنغام الأغاني السكندرية.

وشهد الحدث تنسيقًا بين مديريات التعليم والشباب والصحة، حيث تم تأمين الماراثون طبيًا بقوافل وسيارات إسعاف على طول الطريق، لضمان سلامة المشاركين.

وفي سياق متصل، انطلقت "قوافل الخير" لتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، برعاية محافظ الإسكندرية، تأكيدًا على الطابع الإنساني للاحتفالات.

وأكدت المحافظة أن هذه الفعاليات تأتي في إطار رؤيتها لإحياء المناسبات الوطنية عبر فعاليات تفاعلية تُرسخ الانتماء وتُبرز الطابع الثقافي والتاريخي للمدينة.

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ماراثون رياضي عيد الإسكندرية القومي سبورتنج قلعة قايتباي
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