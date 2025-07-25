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بأمر النيابة.. تشريح جثمان والد أطفال "دلجا" الستة (فيديو)

04:53 م الجمعة 25 يوليه 2025

محكمة- أرشيفية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

قررت نيابة أسيوط انتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان "ناصر محمد علي"، والد الأطفال الستة، الذين توفوا واحدًا تلو الآخر خلال الأسبوعين الماضيين في ظروف غامضة بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا.

جاء القرار عقب وفاة الأب داخل قسم العناية الحرجة بمستشفى أسيوط الجامعي، بعد أيام من نقله من مستشفى المنيا، إثر تدهور حالته الصحية، وهو آخر أفراد الأسرة الذين أصيبوا بأعراض مرضية حيرت الأطباء.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من الدكتور علاء عطية، مدير مستشفيات جامعة أسيوط، بوفاة "ناصر"، ما استدعى انتقال فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثمان داخل المستشفى.

وأمرت النيابة بتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة بشكل دقيق، في ظل استمرار التحقيقات الموسعة في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة، مع إخطار نيابة المنيا ومديرية أمن المحافظة لمتابعة المستجدات.

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