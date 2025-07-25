وكيلة "الصحة" توجه بتوسيع خدمات الكُلى بمستشفى الحميات بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، مستشفى حميات الإسماعيلية، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى، خاصة خلال العطلات الرسمية.

ووجّهت وكيل الوزارة بتشكيل فريق يضم مدير إدارة الطب العلاجي، ومديري أقسام الكُلى بالمديرية والمستشفى، لإعادة ترتيب غرف وحدة الغسيل الكلوي بما يسمح بزيادة الطاقة الاستيعابية للقسم، وتنفيذ عدد أكبر من جلسات الغسيل، في إطار تحسين جودة الخدمة المقدمة وتلبية احتياجات أهالي الإسماعيلية.

وشملت الجولة تفقد قسم الاستقبال، حيث حرصت الدكتورة ريم مصطفى على التأكد من توافر الخدمات الطبية اللازمة، وانتظام تواجد الطاقم الطبي وفق جداول النوباتجيات.

والتقت وكيلة "الصحة" بعدد من المرضى، واطمأنت على رضاهم عن مستوى الخدمة والرعاية الطبية المقدمة لهم.

وتابعت وكيل الوزارة جولتها بالمرور على غرف المرضى بالعناية المركزة، حيث استمعت إلى شرح من الطبيب المناوب حول الحالات الصحية، واطمأنت على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية. وتفقدت قسم الأشعة المقطعية، وتأكدت من كفاءة التشغيل وسلامة الأجهزة.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف المرور الميداني على المستشفيات والمنشآت الصحية، ومتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.