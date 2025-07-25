ثقافة جنوب سيناء تنظم فعاليات مكثفة لتأهيل الشباب لسوق العمل (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، عددًا من الفعاليات الثقافية والتوعوية، احتفالًا باليوم العالمي لمهارات الشباب، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبتوجيهات وزارة الثقافة، وذلك برعاية اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

وأوضحت منيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، أنه جرى تنظيم محاضرات توعوية بمكتبة طابا الثقافية ومركز الشباب والرياضة، تحت عنوان "اليوم العالمي لمهارات الشباب".

جاء ذلك بحضور عدد من الشباب والمهتمين، تناولت أهمية تزويد الأجيال الشابة بالمهارات اللازمة للتوظيف والعمل اللائق وريادة الأعمال.

وأشارت "فتحي" إلى أن الفعاليات تأتي في ظل سعي الدولة لمعالجة تحديات البطالة ومتغيرات سوق العمل، من خلال ربط الشباب بالجهات المعنية كـ"مؤسسات التعليم، والتدريب، والشركات، ومنظمات أصحاب العمل وصناع السياسات"، بهدف دعم دورهم في التنمية المستدامة وتعزيز السلام المجتمعي.

ولفتت مدير فرع ثقافة جنوب سيناء إلى أن المحاضرات تسلط الضوء هذا العام على موضوع "تمكين الشباب بالذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية"، تزامنًا مع مرور 10 سنوات على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 يوليو كيوم عالمي لمهارات الشباب منذ عام 2014.