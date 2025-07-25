مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في تصادم موتوسيكلين بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

شهد الطريق الزراعي عند مدخل قرية العدلية التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع طالبين في عمر الزهور، وإصابة اثنين آخرين بجروح وكسور متفرقة، إثر تصادم بين موتوسيكلين كان يستقلهما الضحايا.

تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول جثتي الطالبين كريم ناجي (15 عامًا)، ومؤمن محمد (16 عامًا)، وقد فارقا الحياة متأثرين بإصابات بالغة، وتم التحفظ عليهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: عبد الله علاء (15 عامًا)، ومحمد محمود (18 عامًا)، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهما داخل المستشفى، مع متابعة حالتهما الصحية.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين الموتوسيكلين على الطريق الزراعي، مما أدى إلى سقوط الأربعة وإصابة اثنين منهم إصابات قاتلة.

وأمرت النيابة العامة بدفن الجثمانين بعد مناظرة الطب الشرعي، وكلفت المباحث بإعداد تقرير فني حول أسباب وملابسات الحادث.