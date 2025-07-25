سباقات وعروض تراثية.. 2000 لاعب يشاركون في عيد الإسكندرية القومي (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت الإسكندرية، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات رياضية وثقافية كبرى بمشاركة تجاوزت 2000 شاب وفتاة من مختلف المراكز الشبابية والأندية؛ احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة؛ نظمتها مديرية الشباب والرياضة.

انطلقت الفعاليات من منطقة المحروسة بمسيرة الدراجات النارية باتجاه السلسلة بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات النارية، تبعها مهرجان الدراجات الهوائية من منطقة سبورتنج إلى قلعة قايتباي، بمشاركة واسعة من أعضاء الاتحاد المصري للدراجات ورئيسه الأستاذ أيمن علي.

وعلى شاطئ السلسلة أقيم مهرجان الرياضات المائية الذي ضم سباقات في السباحة والزعنفة والكانوي والكاياك، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ والاتحاد المصري للشراع ومنطقة الإسكندرية للغوص ونادي الصيد بالإسكندرية.

وشهدت الفعاليات المصاحبة عروضًا ثقافية وفنية قدمها شباب الأندية، تضمنت فقرات تراثية ومعارض مفتوحة ومسابقات تفاعلية وسط حضور جماهيري واسع. وعبّر المشاركون عن فخرهم بالانتماء لمدينة الإسكندرية واهتمامهم بتعزيز قيم التعاون والانتماء بين الشباب.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية إن الفعاليات تجسد روح الاحتفال الجماعي وتعكس الصورة الحضارية للمحافظة.

وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبالتنسيق مع محافظة الإسكندرية بقيادة الفريق أحمد خالد، وشهدت حضور عدد من القيادات التنفيذية، أبرزهم المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التعليم، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الاتحادات الرياضية من بينهم الأستاذ سامح الشاذلي، والكابتن نبيل الشاذلي، والكابتن أكرم الدمراوي.