"خرج وما رجعش".. العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

سادت حالة من الصدمة والحزن بين أهالي عزبة راتب التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، عقب العثور على جثمان الشاب "خالد أشرف أحمد" البالغ من العمر 23 عامًا، والذي اختفى في ظروف غامضة قبل يومين، قبل أن يُعثر عليه جثة هامدة بالقرب من منطقة الجناين بعزبة راتب الجديدة.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بالعثور على جثمان الشاب المختفي، بعدما أبلغت أسرته عن غيابه المفاجئ وعدم عودته إلى المنزل، ما أثار قلقًا واسعًا في القرية.

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بركة السبع العام تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، مع التحفظ على موقع العثور وفتح تحقيق موسع في الواقعة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى وجود آثار ضرب على الرأس، مما يرجّح احتمالية وجود شبهة جنائية، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات.