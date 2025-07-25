"حماة الوطن" ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم مرشحي الشيوخ في سوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، مساء الخميس، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بقرية الجريدات في مركز طهطا، بحضور أكثر من 5 آلاف مواطن، دعمًا لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، ومرشح الحزب الفردي محمد أبو النصر، في انتخابات مجلس الشيوخ.

شهد المؤتمر حضور عدد من القيادات البرلمانية والحزبية، من بينهم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائبة غادة الضبع، والدكتور هاني حليم مرشح القائمة الوطنية، إضافة إلى المهندس كمال شلبي أمين التنظيم بالحزب، وعدد من العمد والمشايخ والقيادات الشعبية والتنظيمية من مختلف مراكز سوهاج.

وأكد الدكتور مختار همام، أمين حزب حماة الوطن بسوهاج، أن المؤتمر يأتي في إطار الاستعدادات الجادة للانتخابات، لافتًا إلى أن الحزب يخوض هذا الاستحقاق برؤية وطنية ترتكز على الكفاءة والتواجد الفعلي في الشارع، مشددًا على أن دعم المواطنين هو المحرك الأساسي للعمل السياسي.

وأشار إلى أن الحزب استطاع خلال السنوات الماضية بناء قاعدة جماهيرية واسعة عبر أكثر من 100 وحدة حزبية بالمحافظة، إضافة إلى مبادرات خدمية وتنموية ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح "همام" أن مرشحي الحزب يتمتعان بالخبرة والتأثير المجتمعي، وهما الدكتور هاني حليم على القائمة، والمحاسب محمد أبو النصر عن الفردي، مؤكدًا أن دعمهم واجب وطني وتنظيمي.

ودعا المهندس كمال شلبي المواطنين إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات، معتبرًا أنها فرصة حقيقية لدعم الديمقراطية وتعزيز جهود التنمية، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين هي جوهر الرؤية السياسية للحزب.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن دعمهم الكامل للمرشحين، مؤكدين أهمية استمرار التواصل بين الأحزاب والجماهير، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.