إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور

أسوان - إيهاب عمران:

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حق الدولة والحفاظ على مواردها.

وخلال الفترة من 5 إلى 25 يوليو الجاري، نجحت الأجهزة التنفيذية في إزالة 196 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية بلغت 111 ألفًا و90 مترًا مربعًا، موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشهد مركز ومدينة إدفو أكبر عدد من الإزالات، حيث تم تنفيذ 69 قرار إزالة على مساحات متفرقة بلغت نحو 15 ألفًا و478 مترًا مربعًا، وذلك تحت إشراف رئيس المدينة عاطف كامل، وبمشاركة مسؤولي جهات الولاية ونواب رئيس المدينة، بالإضافة إلى فرق فنية مدعومة بالمعدات الثقيلة.

وفي مركز ومدينة دراو، تم تنفيذ 6 حالات إزالة بمساحة 6 آلاف متر مربع، بقيادة رئيس المدينة سيد سعدي، ضمن خطة شاملة تشمل رصد التعديات والتعامل معها بشكل فوري.