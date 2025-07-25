ملحمة طبية.. إنقاذ شاب عشريني بعد حادث مروّع بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

نجح الفريق الطبي بمستشفى السادات المركزي في محافظة المنوفية، بقيادة الدكتور محمد الشيخ، في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير مروع أدى إلى إصابات متعددة وحرجة، أبرزها.

وتمثلت إصاباته في نزيف داخلي بالبطن وتهتك بالطحال كسر بالفك السفلي، كسور مزدوجة بالكعبرة اليسرى واليمنى، كسر بعظام الحوض، كسر بعظمة الفخذ.

وتعاملت المستشفى على الفور، مع الحالة بمنتهى السرعة والحرفية، إذ أجريت الفحوصات والأشعة والتحاليل العاجلة، تلتها سلسلة من العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة.

وشملت التدخلات الجراحية شملت استئصال الطحال ووقف النزيف مع نقل دم وبلازما، جراحة لتثبيت كسر الفك السفلي على يد أخصائي جراحة الوجه والفكين الدكتور حسام الغريب، تثبيت الكعبرة اليسرى بأسلاك معدنية، ورد الكعبرة اليمنى وتجبيرها، تثبيت كسر الفخذ، متابعة دقيقة لحالة كسر الحوض.

وكان الفريق الطبي المُشرف على الحالة كل من: الدكتور إبراهيم أبو طالب – أخصائي الجراحة العامة، الدكتور حسام الغريب – أخصائي جراحة الوجه والفكين، الدكتور علي شاهين – أخصائي جراحة العظام، فضلاً دور التمريض المستشفى، وفنيي الأشعة، وفريق التخدير، وفنيي المعمل، الذين قدموا نموذجًا يحتذى به في السرعة، التنسيق، والدقة.