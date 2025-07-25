بمشاركة 616 لاعبًا.. انطلاق بطولة الكونغ فو بجنوب الصعيد في قنا (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

وسط أجواء مفعمة بالحماس، انطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات بطولة الجمهورية لقطاع جنوب الصعيد في لعبة الكونغ فو، بالصالة المغطاة بنادي قنا الرياضي، بمشاركة 616 لاعبًا ولاعبة من مختلف الأعمار، يمثلون محافظات قنا، الأقصر، أسوان، سوهاج، والبحر الأحمر.

وتشهد البطولة، التي تُعد من أبرز بطولات الاتحاد المصري للكونغ فو على مستوى الأقاليم، منافسات قوية بين اللاعبين، في أجواء من الندية والروح الرياضية، وسط حضور جماهيري لافت ودعم من القيادات الرياضية بالمحافظات المشاركة.

ويشارك في الإشراف على الحدث نخبة من الشخصيات البارزة في اللعبة، بينهم: اللواء أحمد جاد مدير البطولة، والكابتن عصام سليمان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، والدكتور محمد عصام رئيس اللجنة الطبية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة منطقة قنا للكونغ فو، الجهة المنظمة للبطولة.

وأكد أحمد بكري، رئيس مجلس إدارة منطقة قنا للكونغ فو، أن استضافة قنا لهذا الحدث يأتي ضمن خطة تنموية تهدف إلى اكتشاف المواهب وتنمية مهارات اللاعبين في محافظات الجنوب، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للعبة.

وأضاف أن منطقة قنا وفرت كل الترتيبات الفنية والطبية والتنظيمية لضمان نجاح البطولة، موجّهًا الشكر لرئيس الاتحاد المصري للكونغ فو المحاسب شريف مصطفى على دعمه المتواصل للنشاط الرياضي في المحافظة.

وتستمر فعاليات البطولة على مدار الأيام المقبلة، وسط تطلعات لاكتشاف أبطال جدد يمثلون جنوب الصعيد في المحافل القومية والدولية.