لتنمية وعي الإنسان.. جامعة قناة السويس تنظم تدريبًا حول الذكاء العاطفي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نظّمت جامعة قناة السويس برنامجًا تدريبيًا مميزًا بعنوان "مهارات الذكاء العاطفي وظهور القدرات الشخصية والاجتماعية"، في إطار جهودها المستمرة لتنمية الإنسان وبناء الوعي المجتمعي.

جاءت الدورة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ كل من: الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أقيمت فعاليات البرنامج داخل قاعة تدريب أفراد المجتمع، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات المحلية، من بينها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم، التأمين الصحي الشامل، ومديرية الصحة بالإسماعيلية.

وقدّم الدورة الدكتور علي معوض أحمد، الأستاذ بكلية الطب البيطري والمدرب الدولي المعتمد في مجال الذكاء العاطفي، حيث استهدفت تنمية وعي المشاركين بذواتهم، وتعزيز مهاراتهم في إدارة المشاعر وبناء العلاقات الإنسانية والتواصل العاطفي، لما للذكاء العاطفي من أهمية في الحياة الشخصية والمهنية.

وتضمن البرنامج التدريبي شرحًا لمهارات الذكاء العاطفي الأساسية، مثل الوعي الذاتي، وضبط الذات، والتحفيز، والتعاطف، وبناء العلاقات القائمة على التفاهم والاحترام، إلى جانب تناول السمات الشخصية التي تميز الأفراد ذوي الذكاء العاطفي المرتفع، مثل القدرة على التعبير عن المشاعر، والاستقلالية، وإدارة الانفعالات، واحترام الآخر، والمرونة في التعامل مع التحديات.

كما ركّزت الدورة على توظيف أدوات الذكاء العاطفي في تعزيز الصحة النفسية، وتحقيق الرضا الوظيفي، وتحسين جودة الحياة، خاصة داخل بيئات العمل التي تتطلب تواصلاً إنسانيًا فعالًا.

أشرف على تنظيم البرنامج المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

ولاقت الدورة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، لما تميزت به من محتوى علمي وتطبيقي يعكس رؤية الجامعة في دعم المهارات الناعمة، ضمن سلسلة من البرامج الهادفة إلى خدمة مجتمع الإسماعيلية وتنمية قدراته البشرية.