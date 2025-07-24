لحوم طازجة بأسعار مخفضة في جنوب سيناء.. طرح 7 عجول بفروع "دلتا ماركت"

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين لتأمين توافر السلع الغذائية الأساسية وتكثيف الرقابة على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية، أنه جرى ضخ كميات من اللحوم السودانية الطازجة وطرحها بأسعار مخفضة ضمن منافذ "دلتا ماركت" المنتشرة بمختلف مدن جنوب سيناء، وذلك تحت رعاية وزير التموين والتجارة الداخلية.

من جانبه، قال المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إنه تم طرح لحوم 7 عجول طازجة بسعر لا يتجاوز 320 جنيهًا للكيلو، بدلًا من 385 جنيهًا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وبتعليمات مباشرة من محافظ جنوب سيناء، وبالتنسيق مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين.

وأكد عبد الغني أن اللحوم المطروحة مستوردة من السودان، وهي طازجة وذات جودة عالية، وتأتي في إطار جهود الدولة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وشملت خطة التوزيع: مدينة رأس سدر: نصف عجل بقرية أبوصويرة - أبورديس: نصف عجل - الطور: عجل كامل - شرم الشيخ: عجل ونصف، موزعة بواقع نصف عجل في حي النور، ونصف في السوق التجاري القديم، ونصف في منطقة الهضبة - دهب: عجل كامل، موزع بين الفرع الرئيسي ومنطقة العصلة - سانت كاترين: عجل كامل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات الدولة لتوفير اللحوم بأسعار تنافسية وجودة مضمونة، في ظل ارتفاع أسعار السوق، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف مدن جنوب سيناء.