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بالصور.. إصابة شخصين في تصادم 3 مركبات على طريق حيوي بالمنوفية

06:44 م الخميس 24 يوليه 2025
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المنوفية - أحمد الباهي:

أُصيب شخصان في حادث تصادم 3 مركبات، شمل سيارة أجرة "ميكروباص"، وأخرى من نوع "تمناية"، ودراجة نارية، على طريق "بركة السبع - شبين الكوم" أمام قرية مليج بمحافظة المنوفية، ما تسبب في حالة من الارتباك المروري قبل تدخل الجهات المعنية.

تلقى الأهالي بلاغًا بوقوع الحادث، ليُسارعوا بإخطار الأجهزة المختصة التي دفعت بسيارتي إسعاف إلى موقع التصادم. وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

- خميس.ح (33 عامًا): يعاني من كسور وسحجات، واشتباه نزيف داخلي بالبطن.

- علي.ح (30 عامًا): مصاب بكسور وسحجات، واشتباه نزيف في المخ.

وجرى نقلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث، حيث عملوا على رفع آثار التصادم وإعادة فتح الطريق أمام حركة المركبات، نظرًا لأهمية هذا المحور الحيوي.

وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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حادث تصادم المنوفية طريق بركة السبع - شبين الكوم قرية مليج مستشفى شبين الكوم التعليمي النيابة العامة
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