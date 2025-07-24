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بعد فتحها مجانًا.. إقبال على المواقع الأثرية في عيد الإسكندرية (صور)

06:40 م الخميس 24 يوليه 2025
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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت الإسكندرية، اليوم الخميس، إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا على المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك بالتزامن مع فتحها مجانًا أمام الزوار احتفالًا بالعيد القومي الثالث والسبعين للمحافظة.

وتضمن قرار فتح المواقع الأثرية مجانا كل من متحف الآثار اليوناني الروماني، ومتحف المجوهرات الملكية، والمتحف القومي، فضلًا عن جميع المواقع الأثرية الواقعة داخل نطاق المحافظة، دون تحصيل أي رسوم دخول، بهدف تمكين المواطنين من زيارة المعالم التاريخية والتفاعل مع الإرث الحضاري للمدينة في أجواء احتفالية متميزة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم الفعاليات الوطنية التي تسلط الضوء على البعد الثقافي والتاريخي للإسكندرية، وتعزيز الوعي الأثري والسياحي لدى فئات المجتمع المختلفة، لا سيّما الشباب.

وأعرب عدد من الزوار عن ترحيبهم بالمبادرة، مؤكدين أنها تمثل فرصة ثمينة للتجول في أبرز المعالم التراثية والتعرف على تاريخ المدينة العريق، وسط أجواء احتفالية تُضفي طابعًا خاصًا على المناسبة.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ73 خلال الأيام المقبلة، عبر أنشطة ومظاهر احتفالية متنوعة.

ويوافق العيد القومي لمحافظة الإسكندرية يوم 26 يوليو من كل عام، تخليدًا لذكرى مغادرة الملك فاروق البلاد على متن السفينة "المحروسة" من ميناء رأس التين عام 1952، عقب إعلان تنازله عن العرش لصالح نجله الأمير أحمد فؤاد الثاني.

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