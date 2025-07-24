"شرفة الدم".. أخ يقتل شقيقه وزوجته بمعاونة أسرته في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

قررت نيابة بندر الفيوم، بإشراف المستشار أحمد عماد شاكر، وكيل أول النيابة، حبس فني نظارات وزوجته وابنه 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بقتل شقيقه وزوجة شقيقه، في واقعة هزّت مدينة الفيوم مساء أمس.

ووجهت النيابة للمتهمين: أحمد درغام محمد (45 عامًا – فني نظارات)، وزوجته "سماح. م. م" (40 عامًا)، وابنهما "محمد" (16 عامًا)، تهمًا بالاشتراك في قتل المجني عليه "السيد درغام محمد" (45 عامًا – مبيض محارة)، وزوجته "صباح قطب عجمي" (43 عامًا – موظفة بمجلس مدينة الفيوم)، طعنًا بالسكاكين وضربًا بقطع خشبية، داخل مسكنهم بمنطقة الحاكورة وسط مدينة الفيوم.

وبحسب تحقيقات النيابة وتحريات المباحث، فإن خلافات سابقة نشبت بين الطرفين بسبب أعمال ترميم في شرفة العقار محل السكن المشترك بين العائلتين، وتفاقمت الخلافات إلى حد محاولة المتهم وزوجته الضغط على المجني عليه لإجباره على ترك المنزل الذي لا تتجاوز مساحته 45 مترًا.

وأفادت التحريات، بقيادة العقيد أحمد الهاين مفتش مباحث قسم أول وثان، أن الخلاف تطور إلى مشادة، لعبت فيها الزوجات دورًا تحريضيًا، قبل أن يقدم المتهم وابنه على جلب سكاكين من داخل وخارج المنزل، ويطعنان المجني عليه وزوجته عدة طعنات قاتلة في البطن والصدر، أودت بحياتهما على الفور.

وقالت صباح قطب عجمي، شقيقة الزوجة المجني عليها، في بث مباشر نقله "مصراوي" عبر صفحته على فيسبوك، إن شقيقتها كانت تُعرف بين الجيران بزهدها وطيبتها، وكانت تكافح من أجل تربية أبنائها الأربعة، أكبرهم يوسف (16 عامًا)، وأصغرهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات.

كما طالبت خالة الضحية، خلال مداخلتها، بالقصاص العاجل للضحيتين، متسائلة: "من سينفق على الأطفال الأربعة بعد رحيل والديهم بهذه الطريقة البشعة؟".

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى بلاغًا من مأمور قسم شرطة الفيوم يفيد بوقوع جريمة قتل مزدوجة، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد حسن عبدالغفار رئيس المباحث الجنائية، والرائد أحمد صلاح رئيس مباحث قسم الفيوم ثان.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الثلاثة، وأُحيلوا إلى النيابة التي أمرت بحبسهم، والتصريح بدفن الجثتين بعد انتهاء تشريح الطب الشرعي.