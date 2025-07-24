جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية.. ماذا وجد فى مستشفى حميات أشمون؟

المنوفية- أحمد الباهي:

توجه الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجولة مفاجئة، اليوم الخميس، على عدد من المستشفيات بمدينة أشمون، تزامنًا مع العطلة الرسمية بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة 23 يوليو.

بدأت الجولة بمستشفى أشمون العام، حيث تفقد قسم الاستقبال، مشددًا على أهمية تواجد أفراد الأمن في أماكنهم، ووجه برفع أعداد النوبتجيات من الأطباء وأطقم التمريض لتقليل الزحام وتسريع الخدمة، مع التأكيد على تقليص مدد انتظار المرضى داخل القسم.

كما تابع وكيل الوزارة الأقسام الحيوية بالمستشفى، شملت (الكلى - العناية المركزة - قسطرة القلب - العمليات)، وراجع نسب الإنجاز ومؤشرات الأداء، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى، وشدد على إدارة المستشفى بضرورة رفع نسب إجراء العمليات للقضاء على قوائم الانتظار.

واستكمل جولته بتفقد أقسام المعمل والمغسلة والمطبخ والتعقيم، ووجه الشكر لإدارة المستشفى على الجهود المبذولة رغم التحديات.

وخلال زيارته لمستشفى حميات أشمون، لاحظ وكيل الوزارة عددًا من السلبيات، أبرزها سوء حالة النظافة، ونقص عدد أفراد الأمن، ووجه على الفور بالتحقيق في تلك الملاحظات.

كما تفقد أقسام الاستقبال والعناية المركزة والأقسام الداخلية والمعمل والأشعة، وراجع مؤشرات الأداء وتأكد من توافر المستلزمات والأدوية، كما أكد على نائب المدير بضرورة المرور اليومى ومراجعة تلك المؤشرات.

وكلّف "عمرو" الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، باستدعاء مدير المستشفى ورئيسة التمريض والمسؤول المالي والإداري إلى ديوان المديرية يوم السبت المقبل، لمناقشة أوجه القصور ووضع خطة زمنية واضحة لعلاج السلبيات وتحسين الأداء.

كما وجه بتشكيل فريق تقييم شامل من الإدارات الفنية بالمديرية لرفع تقرير تفصيلي عن الوضع بالمستشفى والعرض عليه.