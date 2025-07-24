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بسبب مخالفات مالية وإدارية.. إحالة مسؤولي جمعية زراعية في البحيرة للنيابة

04:28 م الخميس 24 يوليه 2025

النيابة الإدارية

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البحيرة - أحمد نصرة:

أحال الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، مسؤولي جمعية بطورس الزراعية بمركز أبو حمص إلى النيابة الإدارية بدمنهور، على خلفية مخالفات مالية وإدارية جسيمة جرى رصدها خلال أعمال فحص موسعة لملفات الجمعية.

وجاء قرار الإحالة عقب تقرير لجنة فنية شكلها وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعاون الزراعي، حيث كشفت اللجنة عن وجود مخالفات في تقارير علاج محصول القطن لموسم 2024، إلى جانب تراكم مديونيات مستحقة للجمعية بإجمالي 4 مليون و612 ألفا و954 جنيها، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل مسؤولي الجمعية.

كما تبين عدم إدراج قيمة تقاوي بطاطس تم بيعها بالأجل في 5 يناير 2025 ضمن فيش المزارعين، ولم يتم تحصيل قيمتها حتى تاريخه، بالإضافة إلى ضبط كمية من الأعلاف منتهية الصلاحية بمخازن الجمعية.

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