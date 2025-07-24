ضبط شاب وخاله لاتهامهما بقتل شخصين وإصابة ثالث في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على اثنين متهمين (شاب وخاله) في واقعة مقتل شخصين وإصابة ثالث بطلقات نارية إثر مشاجرة بين أبناء عمومة في قرية الفاوية مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بنشوب مشاجرة بين أبناء عمومة وأسفرت عن مقتل وإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة كانت بدايتها بسبب لعب الصغار وخلافات الجيرة في قرية الفاوية بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة على الفور وتم السيطرة على المشاجرة والقبض على اثنين من المتهمين شاب وخاله والتحفظ على السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.