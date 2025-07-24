إعلان

ضبط شاب وخاله لاتهامهما بقتل شخصين وإصابة ثالث في قنا

04:26 م الخميس 24 يوليه 2025

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي :

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على اثنين متهمين (شاب وخاله) في واقعة مقتل شخصين وإصابة ثالث بطلقات نارية إثر مشاجرة بين أبناء عمومة في قرية الفاوية مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بنشوب مشاجرة بين أبناء عمومة وأسفرت عن مقتل وإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة كانت بدايتها بسبب لعب الصغار وخلافات الجيرة في قرية الفاوية بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة على الفور وتم السيطرة على المشاجرة والقبض على اثنين من المتهمين شاب وخاله والتحفظ على السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط شاب وخاله قتل شخصين قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رأس علم الروم.. ماذا نعرف عن مشروع قطر الضخم في الساحل؟
الدولار يستعيد عافيته عالميا بعد الصفقة الكبرى بين أمريكا واليابان
إكسون موبيل ترفع أسعار زيوت السيارات.. قائمة رسمية
تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟