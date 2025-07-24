غدًا مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد" تنطلق في التل الكبير بأسعار مخفضة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تنطلق غدا الجمعة فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة “أسماك البلد لأهل البلد”، وذلك ضمن النسخة الثانية عشرة من “سوق اليوم الواحد” بمركز ومدينة التل الكبير تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية

تأتي المبادرة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومديرية الطب البيطري، وبالتعاون مع مجلس مركز ومدينة التل الكبير، بهدف توفير الأسماك الطازجة والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وتشهد المبادرة نجاحًا متواصلًا وإقبالًا متزايدًا من المواطنين، لما توفره من دعم للأسر البسيطة وتخفيف الأعباء المعيشية، في ظل ارتفاع أسعار السلع في الأسواق الحرة.

وتؤكد محافظة الإسماعيلية استمرار تنفيذ هذه الفعاليات بشكل دوري، لتحقيق الأمن الغذائي ودعم مبادرات الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، ضمن رؤية متكاملة للتنمية المجتمعية.