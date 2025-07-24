بعد توقف 5 سنوات.. مستشفى صدر الدقهلية يستأنف إجراء مناظير تجويف الصدر

الدقهلية – رامي محمود:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، استئناف إجراء مناظير تجويف الصدر داخل مستشفى الصدر، وذلك بعد توقف دام خمس سنوات، حيث أُجريت أول حالة بنجاح، في خطوة وُصفت بأنها بداية لعودة خدمة طبية تخصصية تخدم شريحة كبيرة من المرضى بالمحافظة.

وقال الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير وحدات المناظير بالمستشفيات العامة والمتخصصة، بما يواكب أحدث المعايير الطبية في مجالي التشخيص والعلاج، مشيدًا بجهود الفريق الطبي والإداري الذي ساهم في تحقيق هذه الخطوة.

تم إجراء المنظار تحت إشراف الدكتور محمد السعيد، مدير مستشفى الصدر، وبمشاركة فعالة من الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور وجدي أمين، استشاري الأمراض الصدرية، إلى جانب فريق متخصص ضم الدكتور السيد فهمي، رئيس وحدة المناظير، والدكتور محمد رمضان، وفريق التمريض (يسرا وسارة)، والفني مستر محمد.

وأكد الدكتور أحمد البيلي أن الوحدة أُعيد تشغيلها بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة، وإعداد الفريق الطبي من خلال التدريب والتأهيل، مشددًا على حرص المديرية على استعادة العمل بالوحدات المتوقفة، خصوصًا في التخصصات الدقيقة.

كما أُجري الإجراء في ظل متابعة دقيقة من فريق مكافحة العدوى بالمستشفى، بقيادة الدكتور أيمن فرحات، وبمشاركة التمريض، لضمان تطبيق معايير مكافحة العدوى والسلامة.

من جانبه، وصف الدكتور محمد السعيد، مدير المستشفى، هذا الإنجاز بأنه بداية لمرحلة جديدة في تقديم الخدمات الصدرية التداخلية، مع التأكيد على استمرارية الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها في الفترة المقبلة.