رحلة بالموتوسيكل انتهت بمأساة.. مصرع وإصابة 3 في حادث مروع ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، في حادث انقلاب دراجة بخارية، على طريق قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز سمسطا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "ناصر.ب.س"، 16 عامًا، وإصابة "عمرو.و.إ"، 15 عامًا، كسور متفرقة في الجسم، و "محمد.س.س"، 15 عامًا، كسور متفرقة وسحجات بالجسم.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، و المصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.