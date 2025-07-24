جنوب سيناء – رضا السيد:

افتتح علي حمادة، رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء، والسيد عوض، نائب مجلس النواب، والمهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، اليوم الخميس، سوق اليوم الواحد بمدينة الطور، الذي جرى إقامته تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وجرى تفقد معروضات السوق، لمتابعة نسب التخفيض بالسلع الغذائية، ومدى جودتها، وتوافرها بالكميات الكافية لمواطني المدينة.

وقال على حمادة، رئيس مدينة الطور، إن الوحدة المحلية تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتجار الجملة لتقديم عروض وتخفيضات على الخضروات والفاكهة للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ولم يجري الاعتماد على سوق اليوم الواحد فقط.

وأكد وكيل وزارة التموين، أنه جرى إقامة السوق بحي الدبش بجوار دلتا ماركت لتحقيق أعلى استفادة منه خاصة أن هذه المنطقة من أكثر المناطق حيوية بمدينة طور سيناء، مشيرًا إلى أن السوق يشهد مشاركة العديد من تجار الجملة والتجزئة، إضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الحرة التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة أحد شركات القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح أن السوق يتضمن السلع الغذائية الأساسية من "زيت، سكر، سمن، أرز، مكرونة، جميع أنواع البقوليات" إضافة إلى الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدات ومصنعات لحوم، وأسماك بتخفيضات تتراوح بين 15 حتى 25%.

على جانب آخر، قال محمد غيات، مدير الجمعيات الاستهلاكية على مستوى جنوب سيناء، إنه جرى ضخ 7 عجول سودانية بكافة مدن المحافظة، بواقع عجل بكل مدينة، لبيع اللحوم الطازجة للمواطنين بسعر 320 جنيه للكيلو، بفارق 50 جنيه عن مثيلاتها، مشيرًا إلى أن السوق يتوافر فيه أسماك طازجة بسعر الـ 3 كيلو بـ 100 جنيه، وكيلو الوراك 70 جنيه، وكبد الكيلو بـ 70 جنيه، الأجنحة 40 جنيه، الفراخ الكيلو بـ 80 جنيه.

وأكد مديرية التموين بالتنسيق مع المحافظة والغرفة التجارية، تعمل على إتاحة أماكن لتخصيصها منافذ للسلع الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة وبشكل دائم، والدفع بسيارة متنقلة للسلع الغذائية تصل إلى الوديان والتجمعات البدوية، لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والبيض.