

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:



وصلت ميناء الإسكندرية السفينة السياحية " AROYA"، اليوم الخميس، وعلى متنها سائحين من جنسيات متعددة، ضمن مسار سياحي يشمل عددًا من الموانئ بالبحر المتوسط،، وذلك للمرة الثانية خلال شهر يوليو الجاري.



وترفع السفينة القادمة من ميناء "كاش" التركي، علم جمهورية "مالطا"، ومن المقرر أن تواصل رحلتها السياحية إلى إسطنبول التركي ضمن جولتها بموانئ البحر المتوسط.



وتعد السفينة AROYA واحدة من أكبر السفن السياحية التي تبحر في موانئ البحر المتوسط ويصل طولها إلى 335 متر، وتتسع لحوالي 3,362 راكبًا



وأعد ميناء الإسكندرية بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة حفل استقبال حافل لاستقبال السفينة شمل عددًا من العروض الفنية والفلكلورية التي نالت إعجاب السياح.



وصرح اللواء بحري إيهاب محمد صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى إنهاء إجراءات وصول السياح في دقائق معدودة وتوجهوا إلى زيارة المزارات والمعالم السياحية بالإسكندرية.



ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتوفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.







