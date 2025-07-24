إعلان

الزيارة الثانية خلال يوليو.. الباخرة السياحية "AROYA" ترسو بميناء الإسكندرية -صور

02:31 م الخميس 24 يوليو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    في ثاني زيارة خلال يوليو.. الباخرة السياحية AROYA ترسو بميناء الإسكندرية-صور (6)
  • عرض 4 صورة
    في ثاني زيارة خلال يوليو.. الباخرة السياحية AROYA ترسو بميناء الإسكندرية-صور (1)
  • عرض 4 صورة
    في ثاني زيارة خلال يوليو.. الباخرة السياحية AROYA ترسو بميناء الإسكندرية-صور (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:


وصلت ميناء الإسكندرية السفينة السياحية " AROYA"، اليوم الخميس، وعلى متنها سائحين من جنسيات متعددة، ضمن مسار سياحي يشمل عددًا من الموانئ بالبحر المتوسط،، وذلك للمرة الثانية خلال شهر يوليو الجاري.


وترفع السفينة القادمة من ميناء "كاش" التركي، علم جمهورية "مالطا"، ومن المقرر أن تواصل رحلتها السياحية إلى إسطنبول التركي ضمن جولتها بموانئ البحر المتوسط.


وتعد السفينة AROYA واحدة من أكبر السفن السياحية التي تبحر في موانئ البحر المتوسط ويصل طولها إلى 335 متر، وتتسع لحوالي 3,362 راكبًا


وأعد ميناء الإسكندرية بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة حفل استقبال حافل لاستقبال السفينة شمل عددًا من العروض الفنية والفلكلورية التي نالت إعجاب السياح.


وصرح اللواء بحري إيهاب محمد صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى إنهاء إجراءات وصول السياح في دقائق معدودة وتوجهوا إلى زيارة المزارات والمعالم السياحية بالإسكندرية.


ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتوفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية الباخرة السياحية ميناء الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصرع عامل في حريق مصنع الفايبر بالقليوبية - صور

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رأس علم الروم.. ماذا نعرف عن مشروع قطر الضخم في الساحل؟
الدولار يستعيد عافيته عالميا بعد الصفقة الكبرى بين أمريكا واليابان
إكسون موبيل ترفع أسعار زيوت السيارات.. قائمة رسمية
تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟