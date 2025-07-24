هرباً من حرارة الجو.. الآلاف يتوافدون على شواطئ الإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم الخميس، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، خاصة في القطاع الشرقي، إذ توافدت الأسر هرباً من ارتفاع درجات الحرارة.

وتراوحت نسب الإشغال على شواطئ القطاع الشرقي من بينها سيدي بشر والمندرة والعصافرة ما بين 30% إلى 60% حتى الساعة 11 صباحًا.

ورُفعت الراية الخضراء التي تشير إلى أمان البحر وصلاحيته للسباحة دون تحذيرات، ما ساعد في زيادة أعداد المصطافين بشكل تدريجي منذ الساعات الأولى من الصباح.

بينما سجلت شواطئ القطاع الغربي، نسب الإشغال حتى الآن نحو 20% فقط، مع حالة بحر معتدلة ورفع الراية الصفراء التي تعني إمكانية السباحة لكن مع اتخاذ الحيطة والحذر.

وشهدت عدد من الشواطئ تكدسًا شديدًا، حيث بلغت نسبة الإشغال في شاطئ العصافرة نحو 80%، بينما وصلت إلى 90% في شاطئ إسكندر، وتجاوزت 100% في شاطئ عروس البحر، ما دفع الإدارة إلى إطلاق تحذيرات عاجلة بشأن الاكتظاظ هناك.

وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين بعدم التوجه إلى شاطئ عروس البحر في الوقت الحالي، تجنبًا للتزاحم وتأثيره على مستوى الخدمات المقدمة وسهولة تأمين الشاطئ، داعية إلى التوجه نحو الشواطئ المجاورة التي لا تزال نسب الإشغال فيها تسمح باستقبال المزيد من الرواد في أمان وراحة.ش