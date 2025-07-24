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بالصور- الانتهاء من رفع تراكمات الرمال عن الطريق الدولي برأس سدر

02:14 م الخميس 24 يوليو 2025
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    تراكمات الرمال على الطريق
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    جهود رفع الرمال
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    أعمال رفع الرمال
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جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، الانتهاء من أعمال رفع تراكمات الرمال عن الطريق الدولي "رأس سدر – أبوزنيمة"، عقب تعرض المدينة لعاصفة رملية شديدة نتيجة لنشاط الرياح.

وكانت قد تلقت غرفة العمليات الرئيسية بالوحدة المحلية بلاغًا بوجود تراكمات رملية على الطريق، وعلى الفور تحركت معدات مجلس المدينة بالتنسيق مع وحدة مرور رأس سدر، وجرى رفع الرمال على مدار الليل، حرصًا على سلامة المواطنين، واستمرارية حركة المرور.

وتلقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، تقريرًا من رئيس مدينة رأس سدر بشأن رفع الرمال التي تراكمت على الطريق الدولي، نتيجة العوامل الجوية التي تشهدها المنطقة، ووجه بضرورة متابعة الطرق الدولية بشكل دوري، والتعامل السريع مع آثار التغيرات الجوية، وضمان جاهزية وسلامة الطرق على مدار الساعة .

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رفع تراكمات الرمال الطريق الدولي رأس سدر جنوب سيناء
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