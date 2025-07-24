المنيا من جديد.. تسمم 5 أطفال بسم فئران بعد فاجعة الأشقاء الستة

المنيا – جمال محمد:

شهدت محافظة المنيا، اليوم الخميس، واقعة مؤلمة، بعدما أصيب 5 أطفال بقرية الناصرية، بحالة تسمم إثر تناولهم "سم فئران" عن طريق الخطأ أثناء اللهو داخل منزلهم، وتم نقلهم في البداية إلى مستشفى ديرمواس، قبل تحويلهم إلى مستشفى المنيا الجامعي لاستكمال العلاج.

ووفق مصدر طبي بمستشفى المنيا الجامعي، فإن الأطفال أصيبوا بحالة إعياء شديدة فور ابتلاع المادة السامة، وجرى إسعافهم على الفور، مشيرًا إلى أن أحد الأطفال تماثل للشفاء وخرج من المستشفى، بينما لا يزال الأشقاء الأربعة الآخرون تحت الملاحظة بقسم السموم، وحالتهم مستقرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا يفيد بإصابة 5 أطفال إثر تناول مادة سامة، وبالانتقال إلى المستشفى، تبين أن المصابين هم: عبد الرحمن محمد ربيع (5 سنوات)، وأشقاؤه: حسن وحسين (توأم - 3 سنوات)، ومحمود (عام ونصف)، بالإضافة إلى الطفل مصباح محمد تغيان (عامان).

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الحادث.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان حادثًا مأساويًا شهدته محافظة المنيا مؤخرًا، حيث تُوفي 6 أشقاء إثر أعراض غامضة يُشتبه في ارتباطها بتسمم غذائي، دون صدور تأكيد رسمي حول السبب حتى الآن، وهو ما يسلط الضوء على خطورة تعرض الأطفال لمواد سامة أو ملوثة داخل المنازل.