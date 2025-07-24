إعلان

المنيا من جديد.. تسمم 5 أطفال بسم فئران بعد فاجعة الأشقاء الستة

02:11 م الخميس 24 يوليه 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا – جمال محمد:

شهدت محافظة المنيا، اليوم الخميس، واقعة مؤلمة، بعدما أصيب 5 أطفال بقرية الناصرية، بحالة تسمم إثر تناولهم "سم فئران" عن طريق الخطأ أثناء اللهو داخل منزلهم، وتم نقلهم في البداية إلى مستشفى ديرمواس، قبل تحويلهم إلى مستشفى المنيا الجامعي لاستكمال العلاج.

ووفق مصدر طبي بمستشفى المنيا الجامعي، فإن الأطفال أصيبوا بحالة إعياء شديدة فور ابتلاع المادة السامة، وجرى إسعافهم على الفور، مشيرًا إلى أن أحد الأطفال تماثل للشفاء وخرج من المستشفى، بينما لا يزال الأشقاء الأربعة الآخرون تحت الملاحظة بقسم السموم، وحالتهم مستقرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا يفيد بإصابة 5 أطفال إثر تناول مادة سامة، وبالانتقال إلى المستشفى، تبين أن المصابين هم: عبد الرحمن محمد ربيع (5 سنوات)، وأشقاؤه: حسن وحسين (توأم - 3 سنوات)، ومحمود (عام ونصف)، بالإضافة إلى الطفل مصباح محمد تغيان (عامان).

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الحادث.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان حادثًا مأساويًا شهدته محافظة المنيا مؤخرًا، حيث تُوفي 6 أشقاء إثر أعراض غامضة يُشتبه في ارتباطها بتسمم غذائي، دون صدور تأكيد رسمي حول السبب حتى الآن، وهو ما يسلط الضوء على خطورة تعرض الأطفال لمواد سامة أو ملوثة داخل المنازل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسمم اطفال سم فئران فاجعة الأشقاء الستة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور- الانتهاء من رفع تراكمات الرمال عن الطريق الدولي برأس سدر

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رأس علم الروم.. ماذا نعرف عن مشروع قطر الضخم في الساحل؟
الدولار يستعيد عافيته عالميا بعد الصفقة الكبرى بين أمريكا واليابان
إكسون موبيل ترفع أسعار زيوت السيارات.. قائمة رسمية
تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟