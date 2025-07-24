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حريق ضخم بمصنع فايبر في القليوبية.. 6 سيارات إطفاء تكافح النيران

01:03 م الخميس 24 يوليو 2025
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، داخل مصنع فايبر بمنطقة أرض جبر التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب.

وكان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق داخل المصنع المشار إليه.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم مصطفى صابر، والرائد محمد عبدالسلام، والنقيب محمد عباس، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، بينها خزان استراتيجي، بالإضافة إلى سيارة إسعاف، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

كما تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، حرصًا على سلامة المواطنين، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ الوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر.

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حريق مصنع فايبر القليوبية مصنع فايبر
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