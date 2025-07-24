محاولة سرقة فاشلة.. إصابة لص سقط من الطابق الرابع في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عامًا بكسور ونزيف في المخ وجروح متفرقة، إثر سقوطه من الطابق الرابع لعقار تحت الإنشاء أثناء محاولته سرقة أسلاك كهربائية بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بسقوط شخص من أعلى سطح أحد العقارات تحت الإنشاء.

وتبين أن المصاب يُدعى "محمد ح. م"، عاطل، ويقيم بدائرة المركز، وقد سقط من سطح الطابق الرابع ما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، بالإضافة إلى كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج.

وأشار مالك العقار، "صبري ك. ب" (50 عامًا – مقاول)، وشاهد الواقعة "كرم م. ع" (55 عامًا – مبيض محارة)، إلى أنهما كانا يمارسان بعض الأعمال داخل العقار عندما فوجئا بالمتهم أثناء محاولته سرقة أسلاك كهربائية من العقار، وعند مواجهته حاول الفرار بالقفز إلى سطح عقار مجاور، إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضًا.

من جانبها، أكدت والدة الطفل، وتدعى "كريمة ص. م" (45 عامًا – ربة منزل)، أن نجلها معتاد المبيت أعلى أسطح المنازل وسرقة بعض الخردة، ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.