الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

ناقش مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، خطة الصيانة الشاملة لمنشآت الجامعة خلال فصل الصيف، بهدف ضمان كفاءة وفعالية البنية التحتية واستعدادها الكامل للعام الدراسي الجديد.

وأكد الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضرورة تقييم الوضع الحالي لكافة المباني الجامعية، والبدء في تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة.

وشدد على أهمية فحص وتحديث نظام مكافحة الحرائق داخل المنشآت، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى ضرورة التأكد من جاهزية النظام وسلامة جميع مكوناته، مع تحديد أي نقاط ضعف قد تعوق فعاليته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بما يضمن أقصى درجات الأمان والسلامة داخل الجامعة.

ووجه نائب رئيس جامعة الإسكندرية الشكر لوكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على جهودهم المتواصلة ودورهم في دعم خطة الجامعة خلال العام الدراسي الماضي.

وفي سياق متصل، استعرض المجلس عددًا من التقارير المقدمة من كليات الأعمال، والعلوم، والصيدلة، والزراعة، والتربية، ومعهد الدراسات العليا والبحوث، والتربية الرياضية للبنات، والتمريض، وزراعة سابا باشا، وكلية التربية للطفولة المبكرة، والتي تناولت الأنشطة المختلفة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجهود كل كلية في تعزيز دور الجامعة المجتمعي.