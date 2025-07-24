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تموين المنيا تصادر طن دقيق مدعم و318 بطاقة تموينية استولى عليها صاحب مخبز

11:27 ص الخميس 24 يوليه 2025
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    ضبط دقيق
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    ضبط دقيق
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المنيا-جمال محمد:


نفذت مديرية التموين بالمنيا حملات موسعة بمختلف مراكز المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية المواطنين من الغش التجاري ومنع الممارسات الاحتكارية.


وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 93 مخالفة تموينية متنوعة، منها 70 مخالفة بالمخابز البلدية، و18 مخالفة بالأسواق، إلى جانب 5 مخالفات بالبدالين التموينيين.


وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 318 بطاقة تموينية قام أحد أصحاب المخابز بجمعها من المواطنين بغرض الاستيلاء على الدعم بطرق غير مشروعة.


كما جرى ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، إلى جانب سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

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ضبط دقيق بطاقة تموين مديرية التموين بالمنيا
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