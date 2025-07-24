الإسماعيلية - أميرة يوسف :

نظمت مديرية أوقاف الإسماعيلية، يومًا ترفيهيًا مميزًا للأطفال المشاركين في الكتاتيب وحلقات تحفيظ القرآن والنشاط الصيفي، وذلك تحت إشراف الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير المديرية.

جاء تنظيم هذا اليوم ضمن مبادرة “عودة الكتاتيب”، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، في إطار الاهتمام برعاية الأطفال وتنمية قدراتهم في بيئة متوازنة علميًا وتربويًا وترفيهيًا، بما يضمن تنشئة سوية بعيدة عن الإفراط أو التفريط.

شهد اليوم الترفيهي مشاركة واسعة من الأطفال، وتنوعت الأنشطة ما بين السباحة والألعاب الرياضية والترفيهية، في أجواء سادها البهجة والسرور.

وتولى الشيخ أحمد عبد الحكيم عبد الفتاح، إمام وخطيب مسجد الطلبمات بإدارة أوقاف القصاصين، الإشراف على الفعاليات، برفقة فضيلة الشيخ السيد عطية عبد الحق، مدير الإدارة، وفضيلة الشيخ خالد عبد الوهاب، مفتش بالإدارة.



ولاقى اللقاء استحسان الجميع، لما اتسم به من حسن التنظيم والتنسيق، وحرص القائمون عليه على إدخال البهجة في نفوس الأطفال وتقديم نموذج مميز في العمل الدعوي التربوي.





