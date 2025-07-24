إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية- العاشر من رمضان"



الإسماعيلية- أميرة يوسف:

أُصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل اللوحات المعدنية "ر. ج. م" 1636، أثناء سيرها بإحدى الطرق المؤدية إلى مدينة العاشر من رمضان، في واقعة أسفرت عن إصابات متفرقة وخطيرة.

تلقى مرفق إسعاف إقليم القناة بلاغًا بالحادث، إذ انتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين من المعاينة الأولية وجود حالتين إصابة، تم نقلهما إلى مستشفى جامعة العاشر لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

قالت مصادر طبية، إن الحادث أسفر عن إصابة كلا من: "أحمد صبري عبد المجيد محمد"، 34 عامًا، من القليوبية، يُعاني من اشتباه كسر بالضلوع والعضد الأيسر، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب "عمر جمال عبد الظاهر محمد"، 35 عامًا، من مدينة العاشر، مصابا بكسر مضاعف بالساق اليمنى، وكدمات متفرقة بالرأس.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة العاشر، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.