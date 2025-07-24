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عن طريق الخطأ.. إصابة 5 أطفال بتسمم إثر تناولهم مبيد حشري في المنيا

01:53 ص الخميس 24 يوليه 2025

تسمم- ارشيفية

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المنيا- جمال محمد:

أصيب 5 أطفال بتسمم، إثر تناولهم مبيد حشري عن طريق الخطأ في قريتهم بمركز دير مواس جنوبي المحافظة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية آمن المنيا بلاغا يُفيد بإصابة 5 أطفال بتسمم إثر تناول مبيد حشري، وجرى نقلهم لمستشفى ديرمواس المركزي.

تم تقديم الرعاية الأولية للمصابين، وتقرر تحويلهم لقسم السموم بمستشفى المنيا الجامعي لاستكمال العلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة وملابساتها.

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إصابة 5 أطفال بتسمم مبيد حشري المنيا أمن المنيا قسم السموم في المنيا النيابة العامة
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