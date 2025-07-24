السيطرة على حريق في محطة بنزين بالكيلو 21 غرب الإسكندرية- صور



الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع داخل محطة تموين سيارات بالطريق الدولي في مدخل الكيلو 21 غرب المدينة، قبل أن يمتد إلى باقي مرافق المحطة.

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا يُفيد بنشوب الحريق بالموقع المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ترافقها قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وأظهرت المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع في منطقة تموين غاز السيارات، ما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة، إلا أن رجال الإطفاء تمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة عليها دون وقوع خسائر بشرية أو امتداد الحريق إلى باقي أجزاء المحطة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.