حادث على القضبان.. قطار يدهس سيارة ويقتل أحد ركابها على طريق السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي على طريق "السويس - الإسماعيلية" الصحراوي عند مدخل هويس الشلوفة.

وتلقت غرفة إسعاف السويس، بلاغًا يفيد إصابة 3 في حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي، عند مدخل هويس الشلوفة على المزلقان.

ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق إسعاف السويس 3 سيارات لموقع الحادث؛ لتقديم التأمين الطبي ونقل المصابين.

وأفادت المعاينة أن السيارة الملاكي عبرت من مزلقان عشوائي، عند مدخل هويس الشلوفة، وتصادف ذلك مع مرور القطار المتجه إلى الإسماعيلية، ما أدى لتحطم السيارة ومصرع راكب وإصابة 2.

وأخرج رجال الإسعاف المصابين والجثة من السيارة التي تهشمت، وقدموا لهم الإسعافات الأولية والتأمين الطبي قبل نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي، والمتوفى إلى مشرحة المجمع.

وقال مصدر طبي مسؤول بالمجمع: "إن قسم الطوارئ استقبل 2 مصابين أحدهما حالته مستقرة والآخر يعاني كسور متعددة، وخضع المصابان إلى الفحص الطبي لتشخيص إصابتهما، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن الإصابة سواء بالنقل إلى العناية المركزة، أو استكمال العلاج في القسم الداخلي.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: محمود رشاد محمود 24 عامًا، مقيم بالإسكندرية مصاب بجرح قطعي بالجبهة، وجرح قطعي بالرقبة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى سلمان حسن شوشى 48 عامًا، مقيم بالإسكندرية يعاني كسر بالساق الأيمن، وكسر الفقرات العنقية، بينما توفي سالم سلاح سالم 32 عامًا في الحادث.

وجرى رفع أثار السيارة من موقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الحادث.