مصرع شاب وإصابة طفل في انقلاب سيارة على صحراوي الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي في اتجاه القاهرة، وتحديدًا قبل كارتة التحصيل، حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات (د ب ج 4132)، أسفر عن وفاة شاب وإصابة طفل بإصابات خطيرة.

تلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية، بلاغًا مبدئيًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين مصرع الشاب محمد محسن محمود العجمي، 29 سنة، من محافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزي.

وأسفر الحادث عن إصابة الطفل محمد محمود مرزوق، 13 سنة، من محافظة الدقهلية، ويعاني من اشتباه كسر بالفقرات العنقية وحالة غيبوبة تامة، وجرى نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تتابع الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.