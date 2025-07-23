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سرقة تحت التهديد.. المشدد 15 عامًا لعصابة سطت على مندوب غاز بأسيوط

10:19 م الأربعاء 23 يوليو 2025

تعبيرية

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أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 عامًا على أربعة متهمين بعد إدانتهم بالاعتداء على مندوب مبيعات بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجازكو"، وسرقة مبلغ مالي قدره 30 ألفًا و800 جنيه كان بحوزته، وذلك بمنطقة المدينة الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة كل من: المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

وتعود وقائع القضية رقم 3584 لسنة 2025 جنايات مركز أسيوط، إلى بلاغ تقدم به "أحمد. ح. م" (40 عامًا)، مندوب مبيعات بالشركة، أفاد فيه بتعرضه لهجوم من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين أثناء تحصيله لمبالغ مالية من إحدى سيارات الشركة، حيث قام أحدهم بإشهار سلاح ناري في وجهه، واعتدوا عليه بالضرب، ثم استولوا على المبلغ المالي وفروا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات، معاون مباحث مركز شرطة أسيوط، فريقًا من البحث الجنائي، ووضع خطة موسعة شملت فحص موقع الحادث، وتتبع خط سير الجناة، والاستعانة بوسائل تقنية حديثة وشهود العيان.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد هوية المتهمين، وهم: "طلعت. م. ح" (19 عامًا، طالب)، و"محمد. س. ع" (20 عامًا، عاطل)، و"ياسر. ع. ع" (38 عامًا، عاطل)، و"أحمد. ع. س" (48 عامًا، سائق بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز).

وكشفت التحريات أن المتهمين الأربعة كوّنوا تشكيلًا عصابيًا، واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الجريمة، حيث تولى المتهم الأخير، الذي يعمل بالشركة، مهمة تزويد شركائه بمعلومات عن تحركات المجني عليه، ما مكنهم من تنفيذ عملية السطو.

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