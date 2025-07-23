"من حلم الطب إلى العناية".. انهيار طالبة ثانوي في قنا بعد صدمة النتيجة

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أصيبت طالبة ثانوية عامة بحالة انهيار ودخولها العناية المركزة، داخل مستشفى الجامعة بعد حصولها على مجموع 50%، وكانت متفوقة طوال مراحلها الدراسية والشهادة الإعدادية مجموعها 280 من الأوائل على مستوى محافظة قنا.

وكانت مستشفى قنا الجامعي استقبلت الطالبة ن.ح.م، ابنة منطقة المعنا، بندر قنا، في حالة انهيار وتقرر دخولها إلى العناية المركزة بعد سماع نتيجتها في الثانوية العامة الغير متوقعة.

قالت والدة الطالبة: "إن ابنتها متفوقة طوال مراحلها الدراسية وخلال امتحانات الثانوية العامة المعلمين، كانوا يراجعون معها أسئلة الامتحانات وتوقعوا حصولها على مجموع كلية الطب ومن الإعدادية الجميع ينادي عليها بلقب الدكتورة وهذا كان حلمها".

وأضافت الأم، "إجابات بنتي راحت فين، مين اللي ظلمها الأسرة كلها في حالة انهيار بسبب حالتها، ونطالب باسترجاع حقها".