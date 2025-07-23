الشك أنهى حياتها.. المؤبد لعاطل قتل زوجته وهي نائمة في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المؤبد لعاطل بعد إدانته بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، بدافع الشك في سلوكها، وذلك بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة كل من: المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

وتعود وقائع القضية رقم 5687 لسنة 2025 جنايات مركز أبنوب، إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من مستشفى أبنوب المركزي، يفيد بوصول "شيماء. ع. م"، ربة منزل، جثة هامدة إثر إصابتها بطلق ناري، حيث تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات معاون مباحث مركز شرطة أبنوب، أن مرتكب الجريمة هو زوج المجني عليها، المدعو "حسن. ج. ع" (34 عامًا)، عاطل، حيث نشبت بينهما خلافات متكررة، وكان المتهم دائم الشك في سلوك زوجته، وسبق أن اعتدى عليها بالضرب.

وأوضحت التحريات أن المتهم بيت النية للتخلص من زوجته، فقام بتجهيز سلاح ناري (فرد خرطوش محلي الصنع)، وأثناء نوم المجني عليها في غرفة مجاورة لأطفالهما، توجه إليها وأطلق عليها عيارًا ناريًا أرداها قتيلة في الحال.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بتفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن الشك في سلوك زوجته كان يراوده منذ فترة، وأنه في يوم الحادث استيقظ من نومه بعد سماع صوت أعلى المنزل، فظن أن زوجته تخونه، فاستل سلاحه من أعلى دولاب غرفة النوم، وتوجه إلى الغرفة التي كانت تنام بها المجني عليها، وأطلق عليها النار فأرداها قتيلة.