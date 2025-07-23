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حب مرفوض يتحول إلى جريمة.. المؤبد لعامل وسائق خطفا فتاة قاصر بأسيوط

08:52 م الأربعاء 23 يوليو 2025

هيئة المحكمة باسيوط

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أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المؤبد على عامل محارة وسائق "توك توك" بعد إدانتهما باختطاف طفلة، ومحاولة التعدي عليها جنسيًا بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة كل من: المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة وأحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

وتعود وقائع القضية رقم 7355 لسنة 2025 جنايات مركز أسيوط، إلى بلاغ تلقاه مركز الشرطة من فتاة تُدعى "سلمى. ح. إ" تبلغ من العمر 17 عامًا، ووالدها، أفادا فيه بتعرضها لمحاولة اختطاف أثناء وقوفها في الشارع برفقة نجل عمها، حيث توقفت مركبة "توك توك" بجوارهما، ونزل منها شخصان أشهر أحدهما سلاحًا ناريًا، بينما هددها الآخر بسلاح أبيض، وقاما بإجبارها على الصعود إلى المركبة واقتاداها إلى طريق فرعي داخل القرية، حيث حاولا نزع ملابسها والتعدي عليها.

وكشفت تحريات معاون مباحث مركز شرطة أسيوط، أن المتهمين هما "مصطفى. م. م" (22 عامًا)، عامل محارة، و"حسن. ح. ح" (21 عامًا)، سائق "توك توك".

وأوضحت التحريات أن المتهم الأول سبق وتقدم لخطبة المجني عليها، إلا أن أسرتها رفضت طلبه، ما دفعه للتخطيط لاختطافها بمساعدة المتهم الثاني.

وأضافت التحريات أن المتهمين ترصدا للمجني عليها أثناء خروجها من منزلها، حيث قام المتهم الأول بجذبها بالقوة وإجبارها على ركوب "التوك توك" تحت تهديد السلاح، بينما تولى المتهم الثاني القيادة، حاملًا سلاحًا بغرض التهديد والترويع.

وأشارت التحريات إلى أن الأهالي، بعد علمهم بالواقعة، تواصلوا مع المتهمين لتحذيرهما من خطورة ما أقدموا عليه، ما دفع المتهم الأول إلى الفرار، تاركًا المجني عليها مع المتهم الثاني، الذي اضطر بدوره إلى إنزالها في أحد الطرق الفرعية بعد افتضاح أمرهما.

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