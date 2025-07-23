ضحايا الدائري.. تشييع جثماني شابين بقرية شبرا هارس بطوخ (صور)

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

دموع وصرخات وحزن يُعشش في منازل قرية شبرا هارس التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بعد أن ودعوا اثنين من زهرة شبابهم في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمحافظة القاهرة، حيث عملت أصوات البكاء والنحيب وزلزلت أرض القرية أسفل أقدام الأهالي.

وجرى أداء صلاة الجنازة عليهم في مسجد سيدي محمد أبو النصر، وتشييع الجثامين لمثواهم الأخير بمقابر الأسرة، لتصبح قرية شبرا هارس جزءا من القرى التي فقدت شبابها ضحايا لقمة العيش الذي تودعهم مصر يوميًا، أثناء عودتهم من عملهم، لجلب المال من أجل أن يعيش أسرهم حياة كريمة.

الشابان أحمد محمد درويش بدر، وكريم أحمد مليجي، مكافحان محبوبان من جميع أهالي القرية حيث خيم الحزن على جميع أهالي القرية حزنا على فراقهم، داعين لهم بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهم الله فسيح جناته.

وسيطرت حالة من الحزن بين الأهالي وأقارب الفقيدين، وسط دعوات بالرحمة لهما والصبر لذويهما، وأكد الأهالي أن المتوفيين يعملان في صيانة التكيفيات بالعاصمة الإدارية وأنهما كانا قادمين بصحبة زملائهما المصابين من عملهم مساء أمس وتعرضوا للحادث.

أكد "علي السيد" من القرية أن الضحايا والمصابين يذهبون يوميًا إلى العاصمة للعمل فى صيانة التكييفات بنفس السيارة ولكن سمعنا نبأ اصطدام السيارة على الطريق الدائرى فأسرع العديد منا الى المكان وكانت سيارات الإسعاف قد نقلتهم إلى مستشفى السلام وتوفيا اثنان منهم بعد تدهور حالتهما وإصابتهما الخطيرة .

وكان قد خيم الحزن على أهالي قرية شبرا هارس بمدينة طوخ في محافظة القليوبية بعد أن لقي شابان مصرعهما وأُصيب 5 آخرون، من أهالي القرية في حادث إثر اصطدام سيارة "فان" بمحطة الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري في اتجاه السلام، أثناء عودتهم من العمل.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة فان بمحطة الأتوبيس الترددي، مما أسفر عن وفاة الشابين أحمد محمد درويش بدر، وكريم أحمد مليجي في الحال، وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة، بينهم حالات حرجة وجميعهم من قرية شبرا هارس بطوخ في القليوبية.

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، كما تولت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.