إعلان

"جبت 88% وحلمي أدخل ألسن".. ياسمين من ذوي الهمم تروي قصة تفوقها (صور)

08:12 م الأربعاء 23 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ياسمين من ذوي الهمم تروي قصة تفوقها (4)
  • عرض 5 صورة
    ياسمين من ذوي الهمم تروي قصة تفوقها (2)
  • عرض 5 صورة
    ياسمين من ذوي الهمم تروي قصة تفوقها (1)
  • عرض 5 صورة
    ياسمين من ذوي الهمم تروي قصة تفوقها (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

عبّرت الطالبة ياسمين الكومي ابنة قرية الغوري، التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، عن سعادتها بتفوقها وحصدها مجموع 88% في الثانوية العامة، ما يؤهلها لدخول كلية الألسن، حلمها التي انتظرته كثيرًا.

وقالت "ياسمين" لموقع "مصراوي": إن والدها توفي منذ سنوات، ورغم ظروفها الصحية من إعاقة حركية في القدم واليد وصعوب. في النطق، لكنها حققت حلمها، ووجهت عميق شكرها لكل المعلمين الذين ساعدوها لتحصيل المواد الدراسية.

والدة الطالبة، قالت: إن نجلها أيضًا مهندس، وتوقف عن عمله خلال فترة امتحانات شقيقته الصغرى، كان يحملها بنفسه ويذهب بها للامتحانات ويعود بها، فكان بمثابة الأب لها، وأكدت أنها تتمنى أن تلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي هي وأبنائها.

وكشفت الأم عن ابنتها حصلت جميع المواد في المنزل، إذ اعتمدت على الدروس الخصوصية وكان المعلمون يتوافدون على منزلها بسبب ظروفها الخاصة.

وأوضح شقيقها المهندس "علي" أن أثناء الامتحانات واجهوا مشكلة في مكان الامتحان رغبة في لجنة خاصة تناسب حالتها، ولكن مرت الامتحانات بمحاسنها ومساوئها، "كنت بقول لأختي أنتِ هتجيبي مجموع كويس بإذن الله، احنا جنينا الثمار بتعبنا معاها، ساعدتها في تحصيل بعض المواد وهي شاطرة جدًا وبتحب تفهم أكتر ما تحفظ".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطالبة ياسمين الكومي بركة السبع المنوفية الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2025 كلية الألسن ذوي الهمم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية
الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)