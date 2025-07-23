"جبت 88% وحلمي أدخل ألسن".. ياسمين من ذوي الهمم تروي قصة تفوقها (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

عبّرت الطالبة ياسمين الكومي ابنة قرية الغوري، التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، عن سعادتها بتفوقها وحصدها مجموع 88% في الثانوية العامة، ما يؤهلها لدخول كلية الألسن، حلمها التي انتظرته كثيرًا.

وقالت "ياسمين" لموقع "مصراوي": إن والدها توفي منذ سنوات، ورغم ظروفها الصحية من إعاقة حركية في القدم واليد وصعوب. في النطق، لكنها حققت حلمها، ووجهت عميق شكرها لكل المعلمين الذين ساعدوها لتحصيل المواد الدراسية.

والدة الطالبة، قالت: إن نجلها أيضًا مهندس، وتوقف عن عمله خلال فترة امتحانات شقيقته الصغرى، كان يحملها بنفسه ويذهب بها للامتحانات ويعود بها، فكان بمثابة الأب لها، وأكدت أنها تتمنى أن تلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي هي وأبنائها.

وكشفت الأم عن ابنتها حصلت جميع المواد في المنزل، إذ اعتمدت على الدروس الخصوصية وكان المعلمون يتوافدون على منزلها بسبب ظروفها الخاصة.

وأوضح شقيقها المهندس "علي" أن أثناء الامتحانات واجهوا مشكلة في مكان الامتحان رغبة في لجنة خاصة تناسب حالتها، ولكن مرت الامتحانات بمحاسنها ومساوئها، "كنت بقول لأختي أنتِ هتجيبي مجموع كويس بإذن الله، احنا جنينا الثمار بتعبنا معاها، ساعدتها في تحصيل بعض المواد وهي شاطرة جدًا وبتحب تفهم أكتر ما تحفظ".